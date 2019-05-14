В аэропорту Дортмунда с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель случился неприятный казус, сообщает ТАСС.
Дело в том, что водитель одного из автомобилей наземных служб забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз, в результате чего машина покатилась и врезалась в лайнер Global 5000, на котором прилетела глава немецкого кабинета министров.
Службы безопасности решили не подвергать Меркель риску полета на самолете после ДТП, и отправили ее в обратный путь уже на другом воздушном судне, принадлежащем Минобороны.
Как уточняют журналисты, в момент аварии канцлера на борту самолета уже не было.
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