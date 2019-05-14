Эксперты страховой компании "АльфаСтрахование" составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей, сообщает "Авторамблер". Специалисты назвали их на основании анализа статистики за первый квартал 2019 года.
Чаще всего в России угоняют автомобили Cadillac Escalade (частота краж – 3,01%). На втором месте находится автомобиль Toyota Land Cruiser с результатом 0,66%, а на третьем – Skoda Octavia, тут показатель меньше лишь на сотую долю процента (0,65%).
Также достаточно часто угоняют модели Toyota Camry (0,62%), Toyota Land Cruiser Prado (0,38%), Hyundai Tucson (0,31%), Kia Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и Kia Rio (0,18%).
Отметим, что показатели представляют собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных.
Комментарии
Даже воры и те не п_триоты...
Какой-то бредовый рейтинг. Всегда было так, что самые угоняемые = самые распространенные, а тут Кадилак в лидерах