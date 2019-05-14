Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе, где вооруженный пневматическим пистолетом подросток насильно удерживал класс вместе с учителем, сообщает ТАСС.
Он обратил внимание, что это уже не первое происшествие в образовательных учреждениях России, когда человек с оружием беспрепятственно попадает в здание.
"Если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает", – констатировал Медведев.
Он поручил вице-премьерам проанализировать обеспечение и выполнение требований безопасности школьников в российских школах, а по итогам мероприятия – представить доклад.
Комментарии
сказочный........................................................................................
...............компот
То есть всем пофиг, где собстна школьник взял пневмат? обедами накопил? у родителей подрезал, своровал? Да и вообще, а что сработать то должно? турникет? или везде рамки стоять должны? у нас в школе нету. Что там школьники в рюкзаках носят - кто их знает.
"поручил проанализировать замам."
Сам что, не может проанализировать?