11 медалей привезла сборная команда Алтайского края с Всероссийского мастерского турнира по панкратиону "Кубок Александра Невского". Соревнования проходили 11 и 12 мая в Санкт-Петербурге. В состав команды края входило 15 человек. 11 спортсменов по итогу соревнований привезли домой награды:
Старчикова Софья – 1 место, Пеннер Сергей – 2 место, Пикалов Стас – 2 место, Фозилов Абубакр – 2 место, Кубарев Николай – 2 место, Хабаров Семен – 3 место, Тихобаев Илья – 3 место, Зимановский Кирилл – 3 место, Кожемякин Руслан – 3 место, Слепышев Игорь – 3 место, Шутова Марина – 3 место.
Добавим, турнир являлся отборочным к Чемпионату и Первенству Евразии, который состоится в Иркутске 28-30 июня 2019 года. Все наши спортсмены вошли в сборную России по панкратиону.
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