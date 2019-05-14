Сотрудники транспортной полиции в Барнауле предотвратили трагедию и спасли мужчину, который оказался на краю пешеходного моста.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, субботним утром сержант полиции Олег Буторин и старшина полиции Роман Лазаренко во время отработки электропоезда Барнаул – Красный Боец заметили на переходном мосту мужчину, который перелез через ограждение и оказался над железнодорожными путями на высоте более семи метров.
"Транспортные полицейские мгновенно оказались рядом. Мужчина держался за перила лишь одной рукой. Сотрудники окликнули его, тот на минуту замешкался. Полицейские воспользовались этой заминкой и без промедления бросились к мужчине, в последний момент ухватив за вторую руку, еще находящуюся на ограждении", – отмечают в ведомстве.
В итоге 32-летнего мужчину доставили в медицинскую комнату железнодорожного вокзала для оказания неотложной медицинской помощи, а затем госпитализировали в краевую больницу.
Принято решение о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы.
Комментарии
затем госпитализировали в краевую больницу
с чем?
По голове настучали видать.Чтобы на их участок больше не ходил самоубиваться.