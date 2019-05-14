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Барнаульские спортсмены стали лучшими на международном турнире по панкратиону

, ИА "Амител"
Участие в соревнованиях приняли более 450 спортсменов из разных регионов Сибирского округа
Турнир по классическому панкратиону и грэпплингу в Барнауле / Фото: Антон Кленьшин

Турнир по классическому панкратиону и грэпплингу в Барнауле / Фото: Антон Кленьшин

Международный традиционный турнир по классическому панкратиону и грэпплингу прошел 11 и 12 мая в Барнауле, в спортивном комплексе "ТЕМП". Соревнования состоялись в рамках V Олимпиады боевых искусств. В них приняли участие более 450 спортсменов, среди которых сборная команда республики Казахстан, команды СК "Сибирь", СК "Чемпион" и РЦСЕ "Тора" из Новосибирской области, ДЮСШ пгт. Тяжинский, сборная команда Федерации рукопашного боя Кемеровской области и СК  "Ирбис" Кемеровской области.

Алтайский край представляли команды ВПК "БАРС" (г. Рубцовск), ДЮСШ Рубцовского района, СК "Олимп" (г. Новоалтайск), ВПК "Медведь" (с. Поспелиха), сборная команда МБ СП СШ Змеиногорского района.

Барнаул защищали клубы: СК TOP FIGHT, СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ", СК "ЛИДЕР", КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", СК TOP TEAM SIBERIA, КСБЕ "Один на Один", СК PRIDE GYM, СК "Удар", ДЮСШ "Ирбис", СК "Панкратион", СК "УДАР", СК "КОРЕНЬ", сборная команда АлтГУ.

Турнир прошел на хорошем уровне, было много ярких поединков, сообщил председатель Всероссийской Аттестационной Коллегии Судей ФПР Антон Кленьшев.

По итогу соревнований лучшим тренером был признан барнаулец Иван Толстопятов.

В командном зачете места распределились так:

– в грэпплинге третье место заняла команда СК "ОЛИМП" из г. Новоалтайска, второе – сборная команда Федерации рукопашного боя Кемеровской области, чемпионом стала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул;

– в панкратионе бронзу завоевал ВПК "БАРС", г. Рубцовск. Также очень успешным было выступление сборной команды СК "Ирбис" Кемеровской области, которая стала серебряным призером турнира, а в борьбе за золото в командном зачете победу одержала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул, завоевав первое командное место.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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