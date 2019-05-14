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Открылся первый объект бийского туркластера "Золотые ворота Алтая"

, ИА "Амител"
Придорожный комплекс "Горная страна" начал работу с 9 мая

Торжественное открытие комплекса состоится 16 мая/ Фото: Алексей Саламатов/ altairegion22.ru

Техническое открытие первого объекта бийского туркластера "Золотые ворота Алтая" состоялось 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о придорожном комплексе "Горная страна". Торжественное открытие комплекса, расположенного перед въездом в Бийск со стороны Барнаула, состоится 16 мая.

Этот объект позиционируется, как место семейного отдыха. Сейчас здесь работает кафе и детская игровая комната. Для автомобилей рядом с комплексом оборудована парковка. В ближайшее время здесь также откроют магазин сувениров и продукции алтайских предприятий.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2019 14:03
- гость -

Когда слышу слово "туркластер", думаю - а обязательно для того, чтобы скоммуниздить миллионы, закапывать в землю миллиарды? Кто-то реально думает , что жители нашей европейской части, а тем паче иностранцы, поедут смотреть "Барнаул - горнозаводской город" или "Бийск - золотые ворота Алтая"? Как только с развитием горно-алтайского аэропорта Барнаул и Бийск потеряют свой транзитный статус, к туркластерам придёт беленький пушной зверёк. Так может быть чем ежегодно перестраивать лестницы на ВДНХ, один раз построить автомобильный переход над или под железной дорогой. или десятилетиями обещаемую развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов и шоссе Ленточный бор?

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