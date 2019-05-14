Европейское региональное бюро ВОЗ провело исследование причин детского ожирения в 21 стране и пришло к выводу, что вероятность такого диагноза зависит о вскармливания младенца, сообщает "Российская газета".
Исследователи выяснили, что избыточный вес зафиксирован у каждого пятого ребенка, при этом среди них значительно больше тех, кого совсем не кормили грудью либо кормили непродолжительное время.
Продолжив изучать взаимосвязь способа вскармливания и ожирения, врачи установили, что достаточное по продолжительности кормление новорожденного материнским молоком снижает риск возникновения избыточного веса на 13%.
В связи с этим ВОЗ дала новые рекомендации для молодых матерей. Если ранее им советовали кормить грудью ребенка до года, то теперь – до двух лет или даже немного дольше.
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