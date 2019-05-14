Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают поведение водителя автобуса №20, который предпочел проехать по обочине, а не по проезжей части дороги.
Видео, на котором запечатлен сей момент, опубликовано в сообществе Barnaul 22.
"Водитель 20-го маршрута, похоже, не переживает за жизнь своих пассажиров, нарушая правила дорожного движения", – отмечает автор заметки.
Мнения пользователей сети разделились по данному поводу. Кто-то отмечает, что такое поведение водителя с пассажирами недопустимо, кто-то, напротив, полагает, что пассажиры таким образом быстрее окажутся в нужном им месте.
Комментарии
А чё так можно уже ???
новость от капитана очевидности
пока трусливые водители будут запускать с обочин это быдло, не чего не измениться
а не трусливые водители ездят на покоцанных обочечниками тачках таких сразу видно
на видео россияне и этим все сказано
никто не научил камеру держать правильно, держат вертикально
а не трусливые водители ездят на покоцанных обочечниками тачках таких сразу видно
сразу видно что вы один из тех, кто предпочитает пропустить и стоять в пробке, созданной эти ми же обочечьниками, чем сделать всё по совести и правилам пдд. обочечники на всех клали, и считают себя выше тех кто едит по правилам, а вы ещё и унижаетесь пуская их в полосу, ну типа "ладно, чё заезжай" а вам в ответ моргание аварийкой, гу да, у нас же этот знак на вес золота. может и зарплату вам дают поморгав аварийкой.
не берите близко к сердцу. сказав "вас" я имел введу собирательный образ тех водителей кто впускает эту мерзость в полосу.
14.05.2019 15:11
- гость -
Вот прям в точку
Да на Попова кто только по обочине не ездит.... Маршрутки - постоянно. Пыль столбом, по ухабам...
ГИБДД, наведите порядок, сколько можно высаживать пассажиров в ЛЕВОМ ряду на пр.Строителей, напротив "Галактики"????
14.05.2019 15:11
- гость -
Сразу видно что вы на корыте ржавом ездите, я свою дорогую машину не подставлю под удар тупорылого оленя.
Там автобусы и индийские маршрутки постоянно так ездят.