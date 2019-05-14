Алтайские гребцы поборются за победу на чемпионате мира по рафтингу. Соревнования стартуют 14 мая в Австралии на реке Тулли в провинции Квинсленд.
Россию там представят три команды. Горно-алтайская "ГАГУ-СШОР" оспорит титул в основной мужской дисциплине.
Барнаульский "Рафт 22" выступит в категории "Мастерс" (ветераны).
Красноярская "Енисеюшка" поборется за победу в женской дисциплине. Завершится чемпионат мира в воскресенье.
Расписание выступлений "Рафт 22":
- 16 мая – квалификация;
- 17 мая – параллельный спринт;
- 18 мая – слалом;
- 19 мая – длинная гонка.
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