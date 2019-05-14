"ВЦИОМ-Спутник" провел опрос населения о их любимых персонажах в сериале "Игра престолов", сообщает РИА "Новости".
Одинаковое количество зрителей – 24% – назвали своими любимыми персонажами Дейнерис Таргариен и Тириона Ланнистера.
Мать драконов набрала больше восторженных отзывов у аудитории до 24 лет, в то время как Бес набрал больше поклонников из числа людей в возрасте от 35 до 44 лет.
Третье место занял Джон Сноу, полюбившийся 11% респондентов. Также больше пяти процентов аудитории отдает предпочтение Арье из дома Старков (6%).
Также примечательно, что 22% из тех, что смотрели сериал, никого из героев не выделяют.
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