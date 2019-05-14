Прокуратура выявила факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля главой Троицкого района Алтайского края Андрея Овсянникова. Об этом сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия" со ссылкой на ответ из ведомства.

"По имеющимся финансово-хозяйственным документам установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля, что явилось основанием для внесения прокурором Троицкого района представления в адрес главы района", – сказано в документе.

Прокуратура отмечает, что "за данным автомобилем закреплен водитель администрации, но с 2019 года Овсянников А.В. самостоятельно управляет служебным транспортом". Речь идет о сумме в 72 тысячи рублей.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, на мартовской сессии райсовета во время отчета главы о проделанной в 2018 году работе, депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы на служебном транспорте. Этот вопрос вызвал широкий общественный резонанс.

Депутат–справедливоросс обратился в прокуратуру Троицкого района, которая ещё проводит проверку. Одновременно запрос в краевую прокуратуру направил лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев.

В "Справедливой России" напоминают, что глава района Овсянников подтвердил, что после избрания на пост в Троицком он жил всего три месяца, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano.