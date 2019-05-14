Синоптики зафиксировали 14 мая в Алтайском крае новые температурные минимумы, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"На 21 метеостанции в ночь на 14 мая установлены новые рекордные значения по минимальной температуре воздуха", – отметила собеседница редакции.
Так, в Волчихе, Краснощеково и Ребрихе температура воздуха минувшей ночью опускалась до -7 градусов. В Повалихе и вовсе была зафиксирована температура -8,3 градуса.
По словам Людмилы Сырых, период похолодания в ближайшие выходные сменится волной тепла. В регионе ожидается +22...+28 градусов. При этом местами ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.
Впрочем предстоящее потепление также не будет продолжительным и вновь сменится похолоданием.
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