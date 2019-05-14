"Иткульский спиртзавод" подал в алтайский суд иск о самобанкротстве

ОАО "Иткульский спиртзавод" (входит в холдинг "Кристалл-Лефортово") обратился в арбитражный суд Алтайского края с заявлением о самобанкротстве. Заявление компании к производству пока не принято, пишет газета "Коммерсантъ".

Другими лицами в карточке на сайте суда указаны Управление Росреестра по Алтайскому краю и НП СОАУ "Континент". Как напоминает издание, счета завода были арестованы по иску "Промсвязьбанка" к ГК "Кристалл Лефортово". Кризис на предприятии возник после того, как обанкротилась группа компаний "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит завод. "Промсвязьбанк", как один из кредиторов компании, наложил арест на его расчетные счета и тем самым остановил операционную деятельность.

Арест был наложен в пределах суммы исковых требований – 134,7 млн руб. В начале марта появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. Позже в ситуацию вмешался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и долги по зарплате удалось погасить.

Губернатор обратился к руководителю временной администрации "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову с вопросом о создании рабочей группы и включении в нее от Алтайского края вице-губернатора Александра Лукьянова. В письме Виктор Томенко просит учесть место "Иткульского спиртзавода" в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности.

К лету "Иткульский спиртзавод" сократит более 20% персонала – примерно 90 человек. "Иткульский спиртзавод" работает с 1868 года, является одним из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. Доля ИСЗ в общем объеме реализации водочной продукции в Алтайском крае в 2017 году составляла 33%. В 2017 году компанией произведено 1,2 млн декалитров водки под марками "Свежесть снега", "Алтайский вечер", "Сибирячка", "Вечерний Алтай" .