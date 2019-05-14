Молодой житель Горно-Алтайска приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за покушение на убийство и угрозу убийством.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 31 августа 2018 года, юноша, взяв с собой пневматический пистолет и нож, отправился к другу своей бывшей девушки.
"Дождавшись, когда потерпевший выйдет из помещения магазина, в котором работал, подсудимый направил пистолет в область груди обидчика и нажал на курок, однако произошла осечка выстрела. Затем подсудимый нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, но молодой человек успел прикрыться рукой и убежать. Догнав его, злоумышленник нанес еще два удара ножом, которые потерпевшему также удалось прикрыть рукой", – уточняют в СКР.
Умысел на убийство злоумышленник не смог довести до конца, поскольку действия молодого человека были пресечены посторонними, а потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.
После этого злоумышленник пришел домой к своей бывшей девушке, где угрожал ей убийством, однако был задержан сотрудниками полиции.
Отбывать наказание 21-летний парень будет в исправительной колонии строгого режима.
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