FT: За правозащитниками следили через WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp выявили уязвимость, за счет которой распространители шпионского ПО организовали слежку за правозащитниками, сообщает РБК со ссылкой на The Financial Times.

Для того чтобы внедрить вредоносный код, злоумышленникам было достаточно сделать звонок на мессенджер объекта слежки.

Независимо от того, отвечал он на вызов или нет, шпионская программа активировалась на его устройстве, получая данные о геолокации, а также доступ к почте и сообщениям в различных приложениях.

Подобные атаки были предприняты на ряд правозащитников, в том числе сотрудников организации Amnesty International. 13 мая уязвимость была устранена.

В изготовлении и продаже спецслужбам вируса-шпиона подозревают израильскую компанию, позиционирующую себя как производителя программного обеспечения.

"Имеются все признаки, что атака связана с частной компанией, известной сотрудничеством с правительственными структурами и занимающейся поставками шпионского программного обеспечения, – заявили представители WhatsApp. – Мы проинформировали об этом ряд правозащитных организаций, поделившись с ними имеющейся информацией, и работаем вместе с ними, для того чтобы уведомить о проблеме гражданское общество".