В пресс-службе МВД назвали самые распространенные ошибки при сдаче вождения на водительские права, сообщает RT.
При движении по городу кандидаты в водители чаще всего забывают включать "поворотники" при совершении маневров. Вторая строчка рейтинга у формулировки "неуверенное вождение".
Также экзаменуемые нередко получают штрафные баллы за то, что глохнет двигатель, не уступают дорогу другим участникам дорожного движения и создают аварийные ситуации на дорогах, требующие оперативного вмешательства инструктора.
На площадке же сложнее всего будущим водителям даются эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом.
Комментарии
Да не, они не только на экзаменах забывают про указатели поворотов, они и после экзаменов про них забывают, причём на всегда.