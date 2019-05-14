Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов примет участие в предварительном голосовании "Единой России" к довыборам депутата БГД. Спортсмен намерен побороться за место в парламенте, которое освободилось после добровольного сложения полномочий Марата Жумадилова.
Как сообщает пресс-служба партии, Иван Нифонтов примет участие в предварительном голосовании по определению кандидатур на довыборы депутата Барнаульской городской думы по одномандатному избирательному округу №2. Документы на регистрацию в качестве участника ПГ Иван Нифонтов подал в оргкомитет по проведению предварительного голосования. Председатель оргкомитета Сергей Струченко отметил, что в течение пяти дней, оставшихся до окончания приема документов, они будут рассмотрены.
"Развитие спорта, отстаивание интересов молодежи, забота о людях старшего поколения – для меня это не просто слова. Статус депутата дает возможность делать для города и его жителей гораздо больше, привлекать для этого все имеющиеся ресурсы. Поэтому принял решение участвовать в выборах", – заявил известный алтайский дзюдоист.
Также в этот день о своем намерении принять участие в предварительном голосовании заявил генеральный директор ООО "АТН" (Альянстранснефть) Денис Криволапов.
Ранее члены оргкомитета уже приняли решение включить в список возможных кандидатов заведующую муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 261 "Истоки" Татьяну Бочкареву и председателя совета МКД по адресу: Северный Власихинский проезд №104 Любовь Ходыреву. Заявления также подали директор Алтайского института экономики "Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики" Максим Трухин и директор транспортно-логистической компании "Авеню" Андрей Артюшкин.
Процедура предварительного голосования в Барнауле состоится в Единый день предварительного голосования "Единой России" – 26 мая.
Комментарии
Какое отвратительное начало статьи... Брыжжет ядом автор
Интересно, почему работники умственного труда не идут во власть, а спортсмены просто прут...?? Мозги то тренированными мышцами не заменишь.
а кто их туда просто так возьмет??? За просто так мандаты не раздают)))
Спортсмену, как тренер скажет, так и проголосует.
В депутаты сейчас идут в основном ,чтобы избежать уголовного наказания либо человек в жизни не может ни куда устроится.Меня выдвигали пенсионеры в депутаты,я сам не пошел так как депутат городской думы ,кроме как не прикосновенностью своей больше ничего сделать не может ,а обещать людям и не делать я не могу.