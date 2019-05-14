Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов примет участие в предварительном голосовании "Единой России" к довыборам депутата БГД. Спортсмен намерен побороться за место в парламенте, которое освободилось после добровольного сложения полномочий Марата Жумадилова.

Как сообщает пресс-служба партии, Иван Нифонтов примет участие в предварительном голосовании по определению кандидатур на довыборы депутата Барнаульской городской думы по одномандатному избирательному округу №2. Документы на регистрацию в качестве участника ПГ Иван Нифонтов подал в оргкомитет по проведению предварительного голосования. Председатель оргкомитета Сергей Струченко отметил, что в течение пяти дней, оставшихся до окончания приема документов, они будут рассмотрены.

"Развитие спорта, отстаивание интересов молодежи, забота о людях старшего поколения – для меня это не просто слова. Статус депутата дает возможность делать для города и его жителей гораздо больше, привлекать для этого все имеющиеся ресурсы. Поэтому принял решение участвовать в выборах", – заявил известный алтайский дзюдоист.

Также в этот день о своем намерении принять участие в предварительном голосовании заявил генеральный директор ООО "АТН" (Альянстранснефть) Денис Криволапов.

Ранее члены оргкомитета уже приняли решение включить в список возможных кандидатов заведующую муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 261 "Истоки" Татьяну Бочкареву и председателя совета МКД по адресу: Северный Власихинский проезд №104 Любовь Ходыреву. Заявления также подали директор Алтайского института экономики "Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики" Максим Трухин и директор транспортно-логистической компании "Авеню" Андрей Артюшкин.

Процедура предварительного голосования в Барнауле состоится в Единый день предварительного голосования "Единой России" – 26 мая.