Алтайский край переживает период нестабильной погоды – в регионе наблюдается то жара под +30 градусов, то похолодание, которое сопровождается местами даже мокрым снегом.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в целом такая погода характерна для мая в наших широтах.
"В мае фиксируется меридиональная составляющая атмосферных процессов. Поэтому тепло зачастую резко меняется на арктическое вторжение, которое ведет к похолоданию. С 13 по 17 мая районы края находятся под влиянием арктического антициклона, с которым установилась холодная погода", – отмечает эксперт.
Говоря же о том, когда в Алтайский край придет долгожданное лето, Людмила Сырых отметила, что смены сезона следует ждать в конце мая – начале июня.
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"С метеорологической точки зрения летний период у нас начинается с того времени, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через +15 градусов в сторону повышения. Это наступает в конце мая – начале июня", – сказала собеседница портала Amic.ru.
Напомним, что минувшей ночью на 21 метеостанции в Алтайском крае были установлены новые рекордные значения по минимальной температуре воздуха. Местами столбики термометров опускались ниже -8 градусов.
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