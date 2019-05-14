Опрессовка теплосетей и котельных МУП "Энергетик" стартует в Барнауле с 15 мая, сообщает городская администрация.
График отключений утвержден в мэрии краевой столицы. В него включено 36 адресов, куда поступает теплоресурс от предприятия.
Среди потребителей, по данным комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула, есть те, которые не пользуются услугой "горячее водоснабжение". Этим обусловлены различные сроки приостановления подачи теплоносителя в дома.
Напомним, что 13 мая в краевой столице стартовали гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-3.
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