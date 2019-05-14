Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении процедуры покупки билетов для новорожденных, сообщает lenta.ru.
Согласно тексту документа, при оформлении билета на поезд дальнего следования для ребенка в возрасте до одного месяца уже не нужно будет свидетельства о рождении, заверенного в ЗАГСе.
Родителям младенца теперь достаточно представить документ, выданный в роддоме. В билете указывается фамилия ребенка или его родителя, а также серия и номер медицинского свидетельства о рождении.
Необходимость принятия соответствующих поправок объясняется жалобами родителей, которым не продали билет на поезд для грудничка без необходимой справки от ЗАГСа, которую они по объективным причинам еще не успели получить.
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