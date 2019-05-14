Трое подростков, сбежавших из социально-реабилитационного учреждения в Новосибирске, найдены живыми и здоровыми.
Как сообщили в ГУ МВД по области, молодые люди 2004 и 2006 годов рождения самовольно покинули учреждение 12 мая.
"Ориентировки на разыскиваемых были направлены во все территориальные отделы полиции, а также размещены в средствах массовой информации. 14 мая родственник одного из разыскиваемых, которого ранее сотрудники полиции известили о пропаже детей, сообщил, что подростки пришли к нему домой – в деревню Витебск Болотнинского района", – отмечают в правоохранительном ведомстве.
После беседы сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних передали подростков педагогам социального учреждения.
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