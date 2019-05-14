Администрация города Барнаула подвела итоги аукциона на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтана, расположенного рядом с краевым театром драмы имени Василия Шукшина на площади Сахарова. Цена контракта около двух миллионов рублей. Победитель должен будет подготовить проект капитального ремонта одного из самых излюбленных мест отдыха в Барнауле.

Как сообщил Amic.ru заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат, фонтан технически уже устарел и постоянно ломался.

"Это вызвано технической необходимостью. Ежегодные ремонтные работы в рамках содержания позволяли проводить запуск, но постоянно функционировать фонтан не мог из-за технических неполадок. К сентябрю будет подготовлен проект реконструкции. Уже в следующем году планируется приступить непосредственно к самим работам", – отметил Иван Гармат.

Сумма реконструкции станет известна уже после подготовки проектно-сметной документации.

Напомним, в августе 2018 года глава города Сергей Дугин сообщил Amic.ru, что мэрия рассматривает возможность появления в ближайшие годы нового фонтана рядом с Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. Тогда глава города подчеркнул, что речь идет не о ремонте действующего, а о совершенно новом фонтане, который станет самым привлекательным в краевой столице.

В 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже был реконструирован более чем за два миллиона рублей. После этого объект был модернизирован и стал современнее.