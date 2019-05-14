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Запрет пищевого спирта в лекарствах может вызвать рост цен

, ИА "Амител"
Эксперты прокомментировали инициативу Минпромторга
Минпромторг предложил наложить запрет на использование пищевого спирта для производства лекарств / Фото: ztv.zp.ua

Минпромторг предложил наложить запрет на использование пищевого спирта для производства лекарств / Фото: ztv.zp.ua

Минпромторг предложил наложить запрет на использование пищевого спирта для производства лекарств, в том числе настоек боярышника, валерианы, валокордина, корвалола и пустырника, сообщает РБК.

Данная мера обосновывается необходимостью пресечения незаконного оборота фармацевтической субстанции этилового спирта для производства контрафактного алкоголя.

Заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков рассказал, что несмотря на аналогичную стоимость фармацевтического спирта, цены на лекарства с его содержанием все равно могут взлететь.

Такой прогноз он связывает с тем, что существует большое количество дополнительных требований к оборудованию и документации при использовании такого сырья, что делает его в несколько раз дороже.

Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк также предположил, что если законопроект примут, то цены на спиртосодержащие лекарства поднимутся.

Особенно это будет заметно у производителей, которые до этого использовали немедицинский спирт, так как новое сырье значительно дороже, констатирует Шуляк.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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