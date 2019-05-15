Вера Каменская из Барнаула, основательница языкового центра Lucky Land, рассказала о том, как опыт участия в форуме "Алтай. Точки роста" помог ей найти свое дело, и какие возможности открыл перед ней.

Вера участвовала в международном управленческом форуме три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 году.

"В 2016 году я приехала с социальным проектом, но он был неудачным, потому что на тот момент я плохо понимала, что такое социальное предпринимательство. Я думала, что это благотворительность в чистом виде, а оказалось, что это помощь людям, которая также имеет финансовую составляющую. В общем, я решила отложить социальное предпринимательство на потом и занялась бизнесом – открыла языковой центр, – рассказала она. – В 2017 году, в Год экологии, я приехала на АТР с проектом экологической игры Clean&Green и получила грант на развитие 100 тысяч рублей. Я потратила деньги на покупку проектора, доски, перевела настольную игру в цифровой формат и стала ее использовать на занятиях. В дальнейшем я хотела создавать развивающие игры в цифровом виде, но потом поняла, что мне надоели цифровые технологии и мои ученики тоже устали от этого. На уроках я частенько отбирала у них телефоны, они мешали учебному процессу".

Третья поездка на АТР принесла девушке второе место в категории реализованных АТР-проектов, она снова получила деньги на развитие.

"Мне снова дали грант 100 тысяч. В этот раз я решила развивать тему настольных игр. Дети и их родители меня в этом поддержали. Деньги я потратила на первую партию настольных игр. Сейчас у меня в планах развиваться дальше, и не только в нашей стране, – говорит Вера Каменская. – АТР мне очень сильно помог. Я развивалась, меня начали узнавать, приглашать на другие форумы, такие как Петербургский экономический форум, Сочинский инвестиционный форум".

Алтайский фонд МСП пригласил Веру поучаствовать в выставке KIDS RUSSIA, где ее проектом заинтересовались немцы. Возможно, в ближайшее время девушка займется экспортом игр, хотя изначально она создавала их для проведения уроков в собственном языковом центре.

"Я придумываю игры, исходя из тех трудностей, с которыми сталкиваюсь на занятиях. Я сама практикующий преподаватель. Когда только начинала работать, мне всегда хотелось, чтобы урок проходил интересно. Начинала искать игры и не могла найти то, что мне нужно. Тогда я начала думать, что мне проще придумать самой, чем найти где-то в интернете или в книжках. Я все беру из головы, мне так проще", – рассказала Вера Каменская.

В 2019 году девушка попытается найти инвесторов на Петербургском экономическом форуме, но и на форум "Алтай. Территория развития" она тоже поедет. Она считает, что участвовать в форуме должны все любознательные молодые люди, которые хотят определиться с целью в жизни, с бизнесом.

"Если у вас нет идей, вам обязательно подскажут. Начинающие предприниматели, у которых уже есть идеи, но они не знают, как развиваться дальше, могут получить очень много разной помощи и поддержки: на АТР собираются представители бизнеса и власти. Я считаю, это отличная площадка, отличный старт для молодых. Я бы поехала туда раньше, если бы могла. В начале июня все время сдавала экзамены, поэтому мне сначала пришлось закончить образование, а потом только отправиться на АТР", – считает Вера Каменская.

Напомним, молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" – преемник форума "Алтай. Точки роста" – пройдет в Алтайском крае с 9 по 14 июня 2019 года на "Сибирском подворье". Заявки от участников принимают до 20 мая на сайте "Молодежь России" https://myrosmol.ru/registration (из списка нужно выбрать форум "Алтай. Территория развития").