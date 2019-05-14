Курс популярнейшей криптовалюты — биткоина — вырос на 17,5%, достигнув 8162 долларов. Об этом во вторник, 14 мая, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на сведения биржи Coinmarketcap.
Днем ранее биткоин подорожал на 25%. Отмечается, что настолько высокие темпы роста этой криптовалюты не отмечались уже пять лет.
Такое внушительное укрепление связывают с интересом институциональных инвесторов и повышением спроса в Китае из-за ослабления юаня.
Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал $20 тысяч, но затем пошел на снижение, упав ниже $4000.
Комментарии
Сегодня подорожал на 17,5%, завтра обвалиться на 30%. Ни чем необесчепеченный актив, поднялся на волне формирования кибернаркоторговли - все магазины в даркнете на нем работали лет 5. Пока не выяснилось, что он неанонимный и его можно отслеживать и точки стали хлопать одну за другой. Взлетел он за это время в тысячу раз и больше никогда так не вырастет.
Забавно как Греф им восторгался.