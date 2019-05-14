Научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев рассказал о крупнейшей за два года магнитной буре, которая началась на Земле 14 мая, сообщает РИА Новости.
Событие началось около 6:00 по московскому времени и достигло своего пика в 13:00.
Богачев уточнил, что называть бурю рекордной не стоит – она оценивается только на три балла по пятибальной шкале.
Максимальные же по силе магнитные катаклизмы происходят приблизительно раз в 10-20 лет.
Эксперт уточнил, что буря продлится как минимум до ночи. В это время возможны сбои в связи и работе электроники. Кроме того, следует быть максимально осторожными метеочувствительным людям.
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