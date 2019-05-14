Индивидуальный предприниматель, обслуживающий автобусные маршруты №№ 1Т, 12 и 14 в Рубцовске, анонсировал повышение на 5 рублей стоимости проезда с 13 мая, однако затем отказался от этой затеи, пишет "Алтайская правда".
Поводом для решения поднять цены послужил аналогичный рост платы за проезд в муниципальных автобусах, которая теперь составляет 24 рубля.
Однако многие рубцовчане негативно отнеслись к такому решению и предпочли автобусам троллейбусы, где стоимость проезда пока не менялась.
Возможно, именно это и произвело решающий эффект и теперь стоимость билетов в маршрутах №№ 1Т, 12 и 14 вернулась к прежним 20 рублям.
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