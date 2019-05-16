Почему отказывают в выдаче кредита? Причин может быть много: испорченная или нулевая кредитная история, отсутствие официального трудоустройства, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям финансового учреждения и многое другое. Компания "Ваш инвестор" предлагает альтернативное решение – займы под залог автомобилей.
Автозаймы – это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Рассказываем, как оформить автозаем:
- Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки о доходах и множество других документов.
- Ответьте на звонок представителя компании, который оперативно обработает заявку. Менеджер уточнит детали, расскажет обо всех действующих тарифах и озвучит предварительное решение.
- Приезжайте в назначенное время на встречу с менеджером компании для оценки автотранспорта. Помните, что в компании "Ваш инвестор" есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента.
- Изучите условия договора, подпишите все документы и получите денежные средства.
- Погашайте заем удобным для вас способом, в том числе через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение "Ваш инвестор".
МКК "Ваш инвестор" предоставляет займы под залог различных транспортных средств – автомобилей, грузового транспорта, спецтехники. Услугами компании с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Компания работает на территории 12 городов России, и география ее присутствия непрерывно расширяется. Микрокредитная компания "Ваш инвестор" включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.
Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru
ООО МКК "Ваш инвестор"
тел.: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)
Сайт vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru