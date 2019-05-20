Лицо девушки – это ее визитная карточка. Первое мнение окружающих о ней зависит от того, насколько ухоженно она выглядит, поэтому необходимо регулярно насыщать кожу лица питательными элементами. Ее состояние показывает, насколько девушка себя любит и уважает. Начинать уход для поддержания молодости кожи можно с раннего возраста, чтобы не довести ее до запущенного состояния. При этом очень важно внимательно и грамотно подходить к уходовым средствам.
Алтайская косметическая компания "Две линии" – это природная косметика с научным подходом. Продукция компании успешно сочетает в себе природные компоненты Алтая и современные технологии. Основными составляющими продукции "Две линии" являются природные масла и экстракты, пантогематоген и другие натуральные компоненты, которые щедро дарит природа Алтая. Он является не только священной и уникальной землей, но и естественным природным заповедником, именно на Алтае растет очень много лекарственных растений. Правильное сочетание этих компонентов обеспечивает эксклюзивность состава и наделяет продукцию особыми свойствами. Косметика "Две линии" работает не только на внешний эффект, но и оказывает глубокое внутреннее воздействие на кожу.
Упругость и эластичность кожи ухудшается со временем, это происходит из-за воздействия внешней среды, так как лицо является самым открытым участком кожи, она подвергается солнечным лучам и вредным веществам, которые наполняют окружающий воздух. Все это сказывается на выработке коллагена. Для безвредной профилактики морщин специалисты компании "Две линии" разработали омолаживающий крем для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом.
Косметическая серия "SILAPANT" – это косметика на основе пантогематогена. Он является уникальным природным комплексом биологически активных веществ, полученных в горах сокровенного Алтая. Крем для лица омолаживающий с лифтинг-эффектом производится по современным технологиям и из экологически чистых ингредиентов. Он способствует эффективному омоложению и поддержанию красоты. Этот крем подходит для ухода за кожей лица любого типа и возраста.
Преимущества омолаживающего крема для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом:
- интенсивно увлажняет кожу в течение всего дня;
- повышает упругость и эластичность кожи, оказывает легкий лифтинг-эффект;
- питает и восстанавливает кожу, предупреждая и замедляя процессы старения кожи;
- улучшает структуру кожи;
- защищает от негативных воздействий окружающей среды, содержит природный УФ-фильтр.
Всем этим чудесам способствуют натуральные активные компоненты. Они глубоко увлажняют и смягчают кожу: сорбитол, экстракт боярышника, масло виноградной косточки, экстракт липы, гиалуронат натрия, экстракт корицы, экстракт амаранта. Кроме того, увлажнителем активного действия является карбамид (мочевина), он же действует как антисептик и проводник активных веществ, что помогает остальным компонентам проникать в более глубокие слои кожи.
Каждый компонент обладает уникальными по своим действиям свойствами, которые не только увлажняют и питают, но и в совокупности оказывают омолаживающий эффект. Стоит разобрать их более подробно:
- Сорбитол придает коже ощущение бархатистости.
- Экстракт боярышника успокаивает и обладает противовоспалительным действием, улучшает обменные процессы, регулирует водный баланс, тонизирует и освежает, стягивает поры, устраняет покраснения, осуществляет профилактику фотостарения.
- Экстракт солодки обладает противовоспалительным действием, очищает и отбеливает кожу, активизирует водно-солевой обмен.
- Масло виноградной косточки обладает антиоксидантными действиями.
- Экстракт облепихи богат незаменимыми жирными кислотами, препятствует старению кожи.
- Экстракт липы оказывает очищающее, противовоспалительное действие, ускоряет процессы регенерации ткани, обладает антисептическими свойствами.
- Экстракт корицы очищает, тонизирует, придает свежесть, успокаивает кожу, восстанавливает защитный барьер.
- Экстракт амаранта является мощным природным антиоксидантом, он содержит жизненно важные для кожи аминокислоты, сахариды, уникальный по увлажняющим свойствам сквален, а также витамины и минералы.
И самый главный ингредиент этого крема – пантогематоген. Аминокислоты, входящие в его состав, осуществляют функцию интенсивного питания и регенерацию клеточных систем кожи, макро- и микроэлементы стимулируют кровообращение, процессы образования новых клеток, предотвращают появление ранних морщин и замедляют процессы старения кожи.
Все компоненты, входящие в состав омолаживающего крема для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом, активизируют выработку коллагена, что эффективно препятствует старению. Ваша кожа насыщена богатыми микро- и макроэлементами. С помощью омолаживающего крема SILAPANT от компании "Две линии" любая девушка почувствует в себе дополнительную уверенность и сохранит молодость.
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