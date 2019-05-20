Лицо девушки – это ее визитная карточка. Первое мнение окружающих о ней зависит от того, насколько ухоженно она выглядит, поэтому необходимо регулярно насыщать кожу лица питательными элементами. Ее состояние показывает, насколько девушка себя любит и уважает. Начинать уход для поддержания молодости кожи можно с раннего возраста, чтобы не довести ее до запущенного состояния. При этом очень важно внимательно и грамотно подходить к уходовым средствам.

Алтайская косметическая компания "Две линии" – это природная косметика с научным подходом. Продукция компании успешно сочетает в себе природные компоненты Алтая и современные технологии. Основными составляющими продукции "Две линии" являются природные масла и экстракты, пантогематоген и другие натуральные компоненты, которые щедро дарит природа Алтая. Он является не только священной и уникальной землей, но и естественным природным заповедником, именно на Алтае растет очень много лекарственных растений. Правильное сочетание этих компонентов обеспечивает эксклюзивность состава и наделяет продукцию особыми свойствами. Косметика "Две линии" работает не только на внешний эффект, но и оказывает глубокое внутреннее воздействие на кожу.

Упругость и эластичность кожи ухудшается со временем, это происходит из-за воздействия внешней среды, так как лицо является самым открытым участком кожи, она подвергается солнечным лучам и вредным веществам, которые наполняют окружающий воздух. Все это сказывается на выработке коллагена. Для безвредной профилактики морщин специалисты компании "Две линии" разработали омолаживающий крем для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом.

Косметическая серия "SILAPANT" – это косметика на основе пантогематогена. Он является уникальным природным комплексом биологически активных веществ, полученных в горах сокровенного Алтая. Крем для лица омолаживающий с лифтинг-эффектом производится по современным технологиям и из экологически чистых ингредиентов. Он способствует эффективному омоложению и поддержанию красоты. Этот крем подходит для ухода за кожей лица любого типа и возраста.

Преимущества омолаживающего крема для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом:

интенсивно увлажняет кожу в течение всего дня;

повышает упругость и эластичность кожи, оказывает легкий лифтинг-эффект;

питает и восстанавливает кожу, предупреждая и замедляя процессы старения кожи;

улучшает структуру кожи;

защищает от негативных воздействий окружающей среды, содержит природный УФ-фильтр.

Всем этим чудесам способствуют натуральные активные компоненты. Они глубоко увлажняют и смягчают кожу: сорбитол, экстракт боярышника, масло виноградной косточки, экстракт липы, гиалуронат натрия, экстракт корицы, экстракт амаранта. Кроме того, увлажнителем активного действия является карбамид (мочевина), он же действует как антисептик и проводник активных веществ, что помогает остальным компонентам проникать в более глубокие слои кожи.

Каждый компонент обладает уникальными по своим действиям свойствами, которые не только увлажняют и питают, но и в совокупности оказывают омолаживающий эффект. Стоит разобрать их более подробно:

Сорбитол придает коже ощущение бархатистости.

Экстракт боярышника успокаивает и обладает противовоспалительным действием, улучшает обменные процессы, регулирует водный баланс, тонизирует и освежает, стягивает поры, устраняет покраснения, осуществляет профилактику фотостарения.

Экстракт солодки обладает противовоспалительным действием, очищает и отбеливает кожу, активизирует водно-солевой обмен.

Масло виноградной косточки обладает антиоксидантными действиями.

Экстракт облепихи богат незаменимыми жирными кислотами, препятствует старению кожи.

Экстракт липы оказывает очищающее, противовоспалительное действие, ускоряет процессы регенерации ткани, обладает антисептическими свойствами.

Экстракт корицы очищает, тонизирует, придает свежесть, успокаивает кожу, восстанавливает защитный барьер.

Экстракт амаранта является мощным природным антиоксидантом, он содержит жизненно важные для кожи аминокислоты, сахариды, уникальный по увлажняющим свойствам сквален, а также витамины и минералы.

И самый главный ингредиент этого крема – пантогематоген. Аминокислоты, входящие в его состав, осуществляют функцию интенсивного питания и регенерацию клеточных систем кожи, макро- и микроэлементы стимулируют кровообращение, процессы образования новых клеток, предотвращают появление ранних морщин и замедляют процессы старения кожи.

Все компоненты, входящие в состав омолаживающего крема для лица SILAPANT с лифтинг-эффектом, активизируют выработку коллагена, что эффективно препятствует старению. Ваша кожа насыщена богатыми микро- и макроэлементами. С помощью омолаживающего крема SILAPANT от компании "Две линии" любая девушка почувствует в себе дополнительную уверенность и сохранит молодость.

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