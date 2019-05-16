В нашей жизни всегда есть место празднику: день рождения, свадьба, выпускной в школе и детском саду, а также другие счастливые события. Главным атрибутом праздничного стола является торт. Если вы хотите получить эксклюзивный и качественный продукт, стоит обратиться в проверенную временем компанию с надежной репутацией.
Сладкую продукцию от фирменной кондитерской сети "ФОРНЕ" многие любят за ее разнообразие, безупречный вкус и исключительно натуральный состав. Здесь вы всегда можете заказать особенный торт на любое торжество.
На выбор – более 30 видов начинки: творожная, медовая, сметанная, суфле, с ягодой. Мастера "ФОРНЕ" готовы воплотить любые, даже самые смелые ваши фантазии во внешнем оформлении торта. Украсить торт можно как кремом, так и элементами из мастики.
Выбрать дизайн торта можно в каталоге компании либо придумать свой.
Минимальный заказ торта – от 1,5 кг.
Заказ принимается не менее чем за 4 дня до праздничного события.
Торт от "ФОРНЕ" – залог того, что ваше торжество будет ярким и запоминающимся!
Заказать торт (г. Новосибирск, Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха, Горно-Алтайск), а также задать все вопросы вы можете по телефону: 8-905-951-64-43 (с 9.00 до 18.00).