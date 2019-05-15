Версия об отравлении Доренко не подтверждается

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Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Не верю, что это избавит город от пробок

Хорошо отношусь. Может быть, все перестанут ездить только по самому короткому маршруту

Плохо отношусь. Мне кажется, это очередной способ собрать деньги