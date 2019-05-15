Версия об отравлении Доренко не подтверждается

Специалисты не обнаружили следов отравляющего вещества в организме главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, погибшего 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
"Эксперты пока не смогли найти подтверждений версии о якобы отравлении. Наличия следов отравляющих веществ в крови и тканях Доренко установить не удалось", – сказал источник.
Ранее о возможном отравлении говорили дочери журналиста. Медики в качестве основной причины смерти называют разрыв аневризмы аорты.
Генеральный директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов сказал, что официальных документов из полиции о причинах смерти Доренко не поступало. Как только они окажутся в его распоряжении, их опубликуют.
Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. После ДТП его доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.
Прощание с Доренко, которое должно было состояться 12 мая, отложили на неопределенный срок из-за запрета полиции выдавать тело вдове. Решение о запрете было принято на основании заявления дочерей журналиста, которые утверждают, что их отца могли отравить.
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