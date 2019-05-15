Песков рассказал, смотрит ли Путин "Игру престолов"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, смотрит ли Владимир Путин телесериал "Игру престолов", сообщает LifeShot.
"Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, просто не имеет на это времени", – отметил Песков.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что "Игру престолов" не смотрели 71% россиян. Оказалось, что сериал смотрит каждый десятый россиянин (12%), а 71% опрошенных его не смотрели и не планируют начинать. 54% зрителей заявили о планах посмотреть финальный сезон, при этом 18% сообщили, что начали просмотр, а 9% – что прекратили. 80% опрошенных отметили, что им сериал понравился.
Накануне в Сети появился тизер финального эпизода "Игры престолов".
Комментарии
Идиоты журналисты, вопрошающие это у президента! Ну прям спросить больше нечего? Позлободневней вопросы есть.
Щас бы президенту смотреть тысячу сезонов какого-то низкопробного сериального масс-маркета. Делать же нечего ему больше. Вечерком под пивас залипать само то.
15.05.2019 19:10 Ну конечно. Это низкопробной вкусовщине далеко до, к примеру, "Прыжка богомола"... уж этот мини-сериал хоть каждую неделю можно со слезами на глазах пересматривать. А по средам Т-34 смотреть, от восхищения пуская в такт дыханию пузыри соплей из носа.