Студенческий конкурс авторской песни "Живая струна" пройдет в АлтГТУ

17 мая студенческие отряды технического университета проведут конкурс авторской песни "Живая струна".
Отряды представят песни, авторами которых являются сами бойцы. Конкурс пройдет в двух номинациях: "Авторская отрядная песня" и "Авторская песня на свободную тему". Жюри – ветераны стройотрядовского движения и студенческая молодежь.
По словам организаторов, конкурс авторской песни организуется более десяти лет. Проходит на свежем воздухе в теплой и очень дружественной обстановке. Студенты исполняют не только новые песни, но и вспоминают давно известные всем песни СО "Алтай".
АлтГТУ приглашает всех желающих присоединиться к творчеству студентов-бойцов и отлично провести время.
Конкурс начнется в 17:00 в сквере университета между главным корпусом и корпусом "В" (со стороны ул. Димитрова).
Комментарии
Готов поспорить, мероприятие не согласованное, но космонавты разгонять не будут