Образовательная акция "Digital диктант" пройдет 18 мая в 14:00 в Алтайском государственном техническом университете (пр. Ленина, 46, 3 этаж).
"Digital диктант" – это всероссийская образовательная акция, которая пройдет с 18 по 24 мая в разных городах России. Она станет самой масштабной проверкой знаний в области информационных технологий в стране. "Digital диктант" поможет участникам не только проверить свои знания, но и получить новые: каждый вопрос будет подробно разобран, и даны рекомендации по тому, как правильно на него ответить и почему.
Диктант состоит из 40 вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для молодежи (14-17 лет) и для взрослых (18+), и разделенных на три смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий блок вопросов посвящен кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.
Как считают организаторы акции, цифровая грамотность помогает ориентироваться в потоке информации, пользоваться интернетом и технологиями с пользой для себя, защищать личные данные, расширять возможности в реальной жизни.
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