Люди, узнавшие, что их близкий пропал, часто начинают метаться и делать совершенно не то, что нужно. Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", рассказал о пяти самых распространенных ошибках.

1. Самостоятельные поиски

Многие считают, что они-то точно смогут сами найти пропавшего человека с помощью друзей, родственников, объявлений о помощи в соцсетях. И только когда уже отчаялись найти потерявшегося (обычно через несколько дней), обращаются в полицию и в поисково-спасательные отряды. Это утраченное драгоценное время: проще всего найти человека в первые сутки после пропажи.

Главные параметры успеха в поиске пропавшего человека: время и количество ресурсов. Поэтому чем раньше люди обратятся за помощью, тем быстрее найдется пропавший человек.

В полицию, а затем и к спасателям нужно обращаться сразу же, как только вы поняли, что человек пропал. Неважно, взрослый это или ребенок, пропал он пять минут или день назад. Совместными усилиями потерявшийся найдется гораздо быстрее.

2. Частые звонки на телефон пропавшего

Если пропавший не поднимает трубку, родственники нередко продолжают ему звонить бессчетное количество раз в надежде на ответ. Это приводит к разряду батареи мобильного телефона, и человек остается без связи. Как следствие, спасателям будет гораздо сложнее определить его местоположение. Пока телефон потерявшегося включен, найти его значительно проще.

3. Игнорирование необходимости обратиться в полицию

К сожалению, в головах людей часто есть стереотип: полиция ничем не сможет помочь. Поэтому они вообще не подают заявление о пропаже человека. Однако это неправильно, так как важно подключить к поиску вашего близкого человека как можно больше людей. В этом случае он найдется гораздо быстрее.

Кроме того, поисково-спасательные отряды, "Лиза Алерт" в частности, начинают поиски только после того, как родственники подали заявление о пропаже в полицию.

4. Скрытие части правды о пропавшем

Причины пропажи человека бывают разные, поэтому спасатели просят родственников максимально честно и подробно рассказать о потерявшемся: какой образ жизни он вел (где учился, работал и пр.), куда чаще всего ходил и с кем общался, какие у него отношения с алкоголем и т. д. Однако родственники не всегда говорят правду, считая, что она не поможет найти пропавшего. Иногда, стремясь защитить близких, говорят даже неправду. И чем больше неправды они говорят, тем сильнее снижаются шансы на скорое нахождение потерявшегося человека.

5. Обращение к экстрасенсам

Это очень частое поведение родственников. Сначала они идут в полицию, а потом – к экстрасенсу, который "точно" знает, где искать пропавшего. Однако это потеря времени и денег. За девять лет работы поисковых отрядов "Лиза Алерт" догадки экстрасенсов ни разу не помогли найти ни одного пропавшего человека.

Что нужно сделать, если ваш близкий пропал:

Не паниковать: в первые 24 часа находятся почти 100% пропавших.

Незамедлительно обратиться с заявлением в полицию (самостоятельно или через родственника).

Обратиться в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте (круглосуточно).

Обзвонить всех родственников, друзей, коллег и знакомых, с которыми регулярно контактировал пропавший, и попросить их связаться с вами, если они его увидят.

Статья подготовлена при помощи специалистов МТС