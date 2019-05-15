Выпускница алтайского вуза возглавила Конституционный суд Украины

Выпускница АлтГУ Наталья Шаптала возглавила Конституционный суд Украины. За нового главу проголосовали 12 из 18 судей, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.
14 мая на специальном пленарном заседании главой Конституционного суда Украины избрана Наталья Шаптала. В соответствии со ст. 33 закона Украины "О Конституционном суде Украины" глава суда избирается только на один трехлетний срок.
Накануне судьи КС проголосовали за отставку прежнего главы Станислава Шевчука. Основанием для увольнения стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Сам Шевчук охарактеризовал ситуацию как "антиконституционный переворот".
Наталья Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке.
В 1987 году она окончила юридический факультет Алтайского государственного университета (заочное отделение). Во время учебы, с 1985-го по 1987 год, работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени Ленина. С 1987 года по 1996 год была стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района Донецка, затем – помощником и старшим помощником прокурора Донецка.
С 1996-го по 2006 год занимала должность судьи Ленинского райсуда Донецка, была судьей Апелляционного суда Донецкой области, с 2006-го по 2010 год – первым заместителем главы Донецкого апелляционного админсуда.
Шапталу назначили судьей Конституционного Суда Украины на 10-м съезде судей Украины, она приняла присягу 21 сентября 2010 года. Теперь она возглавила КСУ.
Комментарии
Представлено как очередное достижение АГУ.
Капец....