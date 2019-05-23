Свадьба – это больше чем просто штамп в паспорте. Это не только белоснежное свадебное платье невесты, элегантный макияж, прическа и безупречно черный смокинг жениха. Свадьба является самым незабываемым днем в жизни молодых, когда создается новая семья. Неотъемлемым элементом бракосочетания становятся обручальные кольца. Именно этот волнительный момент будут помнить жених и невеста, а также все присутствующие гости. Поэтому очень важно выбрать обручальные кольца, которые будут вас радовать каждый день на протяжении всей жизни. Сеть ювелирных магазинов "Золотой телец" знает, что именно вам нужно.
Ваша свадьба запомнится вам на всю жизнь, а "Золотой телец" примет в этом непосредственное участие. Все молодожены мечтают отправиться в свадебное путешествие поближе к солнцу и морю. Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец" объявляет розыгрыш. Все покупатели, приобретая два обручальных кольца с 5 апреля по 30 сентября, становятся участниками розыгрыша грандиозных призов:
- туристические путевки на море – два сертификата номиналом по 45 000 рублей (90 000 рублей на одну пару победителей);
- путевки в Горный Алтай – сертификат номиналом 25 000 рублей;
- три сертификата на 110 000, 80 000 и 70 000 рублей для покупки квартиры в жилищных комплексах группы компаний "Алгоритм";
- семейная фотосессия от фотографа Александра Заварзина.
И абсолютно каждым покупателям двух обручальных колец выдается шикарный бонус – акционный буклет со скидками и купонами от партнеров акции.
Также "Золотой Телец" дарит молодоженам гравировку обручальных колец. Она выглядит изящно, оригинально и уникально, потому что именно таких точно ни у кого не будет.
В сети магазинов "Золотой Телец" стартует фотоконкурс для молодоженов. Условия конкурса: молодожены должны приехать в отделы в день свадьбы, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с хештегом #свадьба_золотойтелец2019. Участникам конкурса сразу дарят подарок от "Золотого Тельца" из специально выделенного призового фонда. А в конце каждого месяца разыгрывается подарочный сертификат на 3000 рублей среди участников, кто выложил фотографии в течение месяца (профиль участников в социальных сетях должен быть открыт на момент розыгрыша). Торговые отделы, участвующие в акции: "Шпиль", "Фортуна", "Россия".
Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец" искренне рада делать молодоженов еще более счастливыми.
Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец"
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