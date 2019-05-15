Подробности инцидента, связанного с падением четырехлетней девочки в колодец в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что данный случай имел место 8 мая рядом с одним из жилых домов по улице Солнечная Поляна.
"По предварительным данным, потерпевшая с родителями шла по улице и наступила на крышку смотрового люка теплотрассы, которая перевернулась, вследствие чего девочка оказалась в колодце глубиной три метра. В настоящее время здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает", – отмечают в СКР.
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В рамках проверки следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что проверочные мероприятия в связи со случившимся проводит и прокуратура.
Комментарии
Родители "вороны", за ребенком не смотрели, а водоканал виноват. Люк в стороне, на возвышении, явно не на тротуаре, т.е. ребенок взгромоздился на плиту, потом на люк, а мама с папой в инстаграмме сидели. Это их надо наказывать!!!
Крышки люков не должны переворачиваться. При чём тут родители?
Родители "при чем" только когда "заделали дитя", а потом в остальном виноваты все вокруг, кроме них.
Да давайте вообще люки все откроем, пусть смотрят все куда идут, что такого?
Ох как надоели скандалисты в каментах
она, наверное, за крышки отвечает
15.05.2019 16:22
гость
Родители "вороны", за ребенком не смотрели, а водоканал виноват. Люк в стороне, на возвышении, явно не на тротуаре, т.е. ребенок взгромоздился на плиту, потом на люк, а мама с папой в инстаграмме сидели. Это их надо наказывать!!!
Не факт, что на фото именно этот люк- Амик фотки выставляет не привязанные к событиям, лишь бы были!!!
Конечно родители виноваты. Я своих детей как только ходить начинали приучала не наступать на люки НИКОГДА. Работала раньше в детском саду - насмотрелась на нерадивых родителей. Им просто пофиг на детей. Дети сами по себе, а мамочкам непременно надо обсудить между собой "важные" вопросы и все сплетни собрать.
Вчера на Балтийской по нерегулируемому(!) пешику мамаша бежала вперёд, а ребенок лет 4-5 где-то сзади догонял её. Самим-то надо следить за детьми хоть малость.
Своих родите, потом рассуждайте, как смотреть надо, а то лучше всех про воспитание знают у кого нет своих