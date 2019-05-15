Завершить работы планируется на следующей неделе / Фото: barnaul.org
Новые деревья начали высаживать в Нагорном парке Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.
"В рамках муниципального контракта сотрудники МУП "Горзеленхоз" приступили сегодня, 15 мая, к посадке крупномерных деревьев в Нагорном парке. На территории высадят 16 хвойных деревьев (сосна и лиственница) и 24 лиственных (яблоня, дуб, береза, ясень). Завершить работы планируется в начале следующей недели", – информируют власти краевой столицы.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, благоустройство Нагорного парка в течение нескольких последних лет проводилось в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" и приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Здесь выполнили террасирование склонов, возвели две лестницы. Также в рамках благоустройства было построено почти 500 метров набережной, выложенной плиткой, с чугунным ограждением и амфитеатром.
В самом парке появились мощеные дорожки и смотровые площадки, было установлено новое освещение, ограждение, обустроены новые скамейки, урны.
Комментарии
Я так понимаю выкопали их в Ленточном бору??????????????
Тут упомянули сцену в облогорожении набережной! Что интересно самое последнее событие которое там было..30 апреля 2019 года Открытие навигации..СЦЕНУ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ а , смонтировали похожее на сцену сооружение..которую после праздника увезли!??????? Для чего тогда на набережной " СЦЕНА" ???????????????????????????????????
А почему так мало ?! Вырубили около 160 штук ! Когда восполните ?
а когда в парке БМК начнут высаживать вместо тех, что порубили?
Вырубить легко, а приживутся ли новые это вопрос, на Павловском перед мостом две большие ёлки сдохли((.
Хорошо, что начали сажать нормальные деревья. Значит краем уха читают и слушают жителей,комментарии. Так надо везде и всегда. А не палки тыкать.
Соснам нужна специальна почва (предпочтительно песчаная) , в другой они расти не будут или будут чахнуть.
Да не приживутся, кто их часто поливать будет? (после посадки необходимо)