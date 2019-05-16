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Малыш Демьян гасит ипотеку: как работает программа выплат за первенцев на Алтае

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Более 6000 семей в Алтайском крае уже получают выплаты за первого ребенка
Семья Леонтьевых – одна из барнаульских семей, получающих выплату за первенца

Семья Леонтьевых – одна из барнаульских семей, получающих выплату за первенца

Счастливое пополнение – рождение сына – в семье барнаульцев Леонтьевых произошло в конце июля 2018 года. А через несколько месяцев малыш Демьян уже начал помогать своим родителям выплачивать ипотеку за новую квартиру.

Программу выплат за первого ребенка предложил президент России Владимир Путин еще в ноябре 2017 года в качестве меры поддержки рождаемости. На сегодня в Алтайском крае участниками этой программы стали более половины молодых семей. Ранее отлично себя зарекомендовала программа материнского капитала, но чтобы подойти к рождению второго ребенка, надо сначала подрастить первого. И тут на помощь пришли введенные с 2018 года выплаты за первенца.

Анна Леонтьева признается: "Мы с мужем очень обрадовались выплате за первенца. Когда планировали детей, еще не знали о новой мере соцподдержки. Но она пришлась очень кстати. Я в декрете, а квартира у нас в ипотеке – это огромная финансовая нагрузка. Сейчас нашему Демьяну девять месяцев, и мы еще более полугода будем без проблем закрывать квартирный вопрос. На мою зарплатную карту дополнительно поступает 9434 рубля ежемесячно. Для нашей семьи это весомая сумма".

Также молодая мама призналась, что пакет документов для оформления выплаты был небольшим, а процедура не заняла много времени. На вопрос, как решали бы вопрос с ипотекой, если бы не было поддержки государства, глава семейства Антон Леонтьев признался, что пришлось бы гораздо труднее: "Конечно, ипотеку все равно бы выплачивали, деваться нам некуда. Но было бы гораздо тяжелее – искали бы на чем сэкономить, как и большинство семей".

"Более 6000 семей в крае уже получают ежемесячную выплату за первого ребенка", – подчеркивает Марина Кораблева, начальник отдела детских пособий министерства соцзащиты Алтайского края. Размер таких выплат в нашем регионе составляет 9811 рублей для тех, кто обратился с заявлением о выплате в этом году и 9434 для обратившихся в прошлом.

В министерстве социальной защиты подчеркнули, что у таких выплат есть свои особенности. Во-первых, дробный характер: после того, когда вашему первенцу исполнился год, нужно повторно предоставить пакет документов и обратиться с заявлением в уполномоченный орган, в противном случае выплаты прекратятся. Во-вторых, размер поддержки в каждом регионе разный и привязывается к прожиточному минимуму ребенка, который также изменяется.

Напомним, выплаты полагаются за первенцев, появившихся на свет с 1 января 2018 года и по достижении ребенком полутора лет. Сумма поддержки зависит от размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Родители получают поддержку сверх пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого работодателем или органами социальной защиты населения. Претендовать на выплаты могут семьи с бюджетом, не превышающим в месяц полтора прожиточных минимума трудоспособного населения, на семью из трех человек порядка 45000 рублей.

Новшества

С 13 мая 2019 года для получения выплаты за первенца не обязательно обращаться по постоянному месту жительства родителей. Теперь можно обратиться в управление соцзащиты по временной прописке или фактическому месту проживания.

А уже в 2020 году критерий нуждаемости повысится до двух прожиточных минимумов на человека, что будет составлять порядка 60 000 рублей на семью. А это значит, что еще больше семей смогут претендовать на выплату за первого ребенка.

Особенности выплаты

– Лица, которые обращаются за выплатой в первые полгода с момента рождения ребенка, получают ее за каждый месяц со дня рождения первенца. Нет разницы, обратились вы сразу или через пять месяцев – расчет положенной суммы будет со дня рождения первенца. Это можно использовать, когда идет сбор документов на получение выплат. Если семейный бюджет среднемесячно превышает 45 000 рублей, то через пять месяцев некоторые семьи проходят этот барьер. Например, мама не получает единовременных выплат и бюджет семьи уменьшается.

– Если гражданин обращается с заявлением позднее чем через полгода с момента рождения ребенка, то выплата будет начисляться со дня обращения. Предыдущие полгода не оплатят.

– Сразу после исполнения ребенку одного года нужно повторно собрать пакет документов, потому что выплата дробится на две части. Производится в течение года, с последующим продлением после повторного обращения до полутора лет ребенка.

Документы, необходимые для получения выплат за первого ребенка:

– Свидетельство о рождении или усыновлении ребенка (либо решение опеки).

– Паспорта обоих родителей.

– Справки о доходах членов семьи (с места работы, учебы, Центра занятости, Пенсионного фонда и т.д.)

– Реквизиты счета в банке для перечисления пособия.

– Заявление.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

16.05.2019 09:35
- гость -

Какие лелейные новости..
доход значит у них не более полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 14 859 рублей.
Как они взяли ипотеку?
Вероятно зп черная.
У меня в семье белая. И в случае рождения первенца нам не хватает 900 руб. Апупеть... т.е. мы намного богаче.
И следовательно, нам нужно искать чОрную зп.

0  0
16.05.2019 10:36
- гость -


16.05.2019 09:35
- гость -
липовых справок 90%. А как еще? Белая з/п только в госконторах. А там, сами знаете, какие зарплаты. У бухгалтера 15тыс., у главбуха - 150р. 3 буха, 1 главбух. Средняя з/п - 45тыс. Вот и получается, что "по среднему", ипотеку в 20тыс. могут тянуть все, по факту, она нужна только троим. Угадайте, кому? Т.к. главбух со своей зарплатой кроме своей квартиры имеет еще 3 и сдает их в аренду "своим бухам" (т.е., кому-то другому, но с той же зарплатой в 15тыс.) . Вот такой перекос во владении квартирами и ипотечный парадокс...

0  0
16.05.2019 10:44
- гость -

малыш Демьян уже начал помогать своим родителям выплачивать ипотеку

Да ладно)) на этого малышадемьяна в 2 раза больше в месяц надо.

0  0
16.05.2019 10:48
- гость -

1,5 года это, конечно, хорошо. Но, срок ипотеки в среднем 15 лет. И по истечение этих 1,5 лет, слезая с "компенсационной иглы", товарищи ипотечники почувствуют такой зуд в заднем проходе, что мало не покажется. думаю, такие мысли приходят уже к первому дню рождения деточки. По опыту, срок адаптации к ипотеке, 3-4 года. Если, конечно, без всяких кризисов. Советую ипотечникам, получающим компенсации, позаботиться о создании "подушки безопасности", хотя бы на год, в размере ежемесячной компенсации.

0  0
16.05.2019 10:57
- гость -

16.05.2019 10:48
- гость -

Какая подушка... Работали двое. А потом малышдемьян плюс, и работает один папа...

0  0
16.05.2019 11:45
- гость -

Да ладно)) на этого малышадемьяна в 2 раза больше в месяц надо.

не сгущайте. если без фанатизма-не так уж и много

0  0
16.05.2019 12:30
- гость -

если без фанатизма-не так уж и много

Если бы это было так, не было бы столько абортов.

0  0
16.05.2019 13:22
- гость -

Демьян гасит ипотеку
---
Демьян маленький, но уже бедный)

0  0
16.05.2019 16:44
Яна

А вы думаете, они ипотеку «вчера» взяли? Может и зп раньше другие были. А вот то, что превышение доходов в вашей семье такое незначительное и вы не подходите для выплаты-это обидно! У подруги превышение 40 с чем-то рублей! И все! Богачами считаются! А вообще позор нашему государству! С 1,5 лет ребёнок получает 57 руб детских! Но зато за вывоз мусора должен заплатить 140 руб!

0  0
16.05.2019 16:46
Яна

А вообще ребёнок очень много денег «требует»! Об этом дискутировать можно долго... сейчас ещё образование школьное платное сделают и вообще хорошо будет!

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