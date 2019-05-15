Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного сына, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным правоохранителей, в феврале этого года 64-летний мужчина во время ссоры со своим 31-летним сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему удар ножом в область грудной клетки.
От полученного ранения сын обвиняемого скончался на месте. В СКР добавляют, что пенсионер неоднократно менял свои показания, выдвигая версию о самозащите.
Однако следствие считает доказанным, что на момент преступления обвиняемый не находился в состоянии необходимой обороны и сам спровоцировал конфликт.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Его сын, его дело
Иван Грозный