Офисы госкомпаний предложили перенести в регионы

Минэкономики в качестве одной из мер по развитию регионов предложило перенести туда офисы госкорпораций и зависимых от них компаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект министерства, в котором об этом идет речь.
Министерство выделило 18 регионов от Воронежа до Владивостока, куда можно перенести офисы. Всего в плане прописано 118 предложений того, как развивать регионы.
В "Транснефти" заявили, что не знают об обсуждении этого плана, но переезд назвали "нецелесообразным", так как это может нарушить систему управления компании.
В "Росатоме" сказали, что им трудно представить перенос головного офиса в регионы.
Представители правительств Москвы и Санкт-Петербурга, "Роснефти", "Ростеха", ВЭБ.РФ, "Аэрофлота", ВТБ, "Газпрома" и РЖД не ответили на запросы издания.
Несколько лет назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже предлагала переносить офисы крупных российских компаний из Москвы в регионы. Премьер-министр Дмитрий Медведев также поручал правительству проработать вопрос по переезду офисов госкорпораций на Дальний Восток.
Комментарии
.....переезд назвали "нецелесообразным", так как это может нарушить систему управления компании.
Если построят СОЧИ - 2, переедут все сразу. И назовут целесообразным.
на Колыму. чтоб хоть большие зарплаты оправдать хоть как-то.
Представляю себе если вдруг маасквичам придётся РАБОТАТЬ, да ещё и за среднероссийскую зарплату....Думается. количество белоленточных резко снизится, ибо самые недовольные это всегда самые зажравшиеся бездельники.
15.05.2019 19:47
- гость -
ленточки любите на всех навешивать по примеру себя? у вас какая, радужная, да, судя по мыслям вашим