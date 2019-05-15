Офисы госкомпаний предложили перенести в регионы

Минэкономики в качестве одной из мер по развитию регионов предложило перенести туда офисы госкорпораций и зависимых от них компаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект министерства, в котором об этом идет речь.

Министерство выделило 18 регионов от Воронежа до Владивостока, куда можно перенести офисы. Всего в плане прописано 118 предложений того, как развивать регионы.

В "Транснефти" заявили, что не знают об обсуждении этого плана, но переезд назвали "нецелесообразным", так как это может нарушить систему управления компании.

В "Росатоме" сказали, что им трудно представить перенос головного офиса в регионы.

Представители правительств Москвы и Санкт-Петербурга, "Роснефти", "Ростеха", ВЭБ.РФ, "Аэрофлота", ВТБ, "Газпрома" и РЖД не ответили на запросы издания.

Несколько лет назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже предлагала переносить офисы крупных российских компаний из Москвы в регионы. Премьер-министр Дмитрий Медведев также поручал правительству проработать вопрос по переезду офисов госкорпораций на Дальний Восток.