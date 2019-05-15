Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, сообщает LifeShot.
"Местные власти весьма корректно ведут разговор. Они предлагали альтернативные площадки для скверов, отдыха и досуга граждан", – подчеркнул Песков.
По его мнению, сейчас в первую очередь необходимо разобраться с недовольными людьми, которым не понравилось решение властей о строительстве храма на месте парка, поскольку от них исходит наибольшая угроза.
"С другой стороны, нужно говорить, что несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с законами, – это не то, что можно одобрять, и, конечно, определенную работу необходимо делать и правоохранительным органам", – заключил Песков.
Комментарии
по моему народ считает, что хватит уже там центров мракобесия.
РАЗОБРАТЬСЯ с недоволными? Не выслушать, не попытаться понять причины их поведения, а тупо - РАЗОБРАТЬСЯ?
нарушают закон-ломать и под суд.
Это какую работу ты предлагаешь органам делать? переваривать и выделять?
15.05.2019 18:50
- гость -
Именно РАЗОБРАТЬСЯ - кто провоцировал, кто финансировал, а после разбирательства решить - кому УК и зона, а кому КоАП и метла. А в городе Екатеринбурге закрыть ельцин-центр и сделать там центр семейного досуга и закрыть консульство США - финансиста "недовольных".
15.05.2019 18:48
месный
Ни Вы лично, ни кучка свердловских недовольных, ни в коем случае не являетесь "народом" и даже полномочными его представителями. Так что вещайте от себя, не употребляя слово "народ".
Разобраться с недовольными -рецепт от пискова-печень по асфальту
Да, екатеринобуржцы (свердловчане), от "своего" пути не сойдут! Беснуются черти....
Это же в этом городе в марте 1918 года было создано Временное Уральское правительство , после того, как он был захвачен иностранным контенгентом (чехами);
Это тот же город первым признал и потом подчинился Колчаку - "императору Сибири";
Это тот же город, в котором убили царя Н- 2 вместе с детишками (!), прислугой (!), знаменитым врачом Боткиным (!);
Это тот город, что "дал" нам незабываемого либерального царя - Бориса;
Это же в этом городе стоит оплот российской "демократии" - Ельцин Центр? (но когда строили его никтои не обсуждал и не протестовал...)
Это тот город, в котором консульство США - второе по значимости, после "мэрии" учреждение;
Это то город, что в регионе и среди городов в лидерах по ВИЧ;
Это тот город, где регулярно проходят марши ЛГБТ;
Это тот город, где кричали - "Кто не скачет, тот за храм",
Плут. Болтун. Нет другого для него определения. Глубинная проблема-народ не хочет больше церквей. Начинает понимать РПЦ-коммерческая структура.И финансируется за счет наших налогов.
А ГР.ПЕСКОВ ЗНАКОМ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? ТАК ПУСТЬ ОЗНАКОМИТСЯ! ВИДИМО ГР.ПЕСКОВ ЗНАКОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С КОНСТИТУЦИЯМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ГДЕ ПРОЖИВАЮТ ЕГО ДЕТИШКИ И НАХОДЯТСЯ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА! ТАК ОЗНАКОМЬТЕСЬ ГР. ПЕСКОВ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ ДЛЯ НАЧАЛА ЧТО БЫ НЕ ВЫДАВАТЬ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД ОТ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ''ВЛАСТИ'' КОЕЙ ВЫ СЕБЯ ПО СВОЕЙ НЕДАЛЁКОСТИ СЧИТАЕТЕ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ А НЕ С ВАШИМИ ФАНТАЗИЯМИ О ВСЕВЛАСТИИ И БЕЗНАКАЗАННОСТИ!
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
15.05.2019 19:43
- гость -
ПГМнутые и вы в том числе можете думать чё хотите, ка я и другие. А я вижу, что там народ сильно против, потому как и так уже черезмерно много мест для мракобесия и средневековщины
Прекрасный путь - от посадок за веру в Бога, до посадок за не веру в него. Судя по популярности всяких шарлатанов, качество образования оставляет желать лучшего, а телевизор делает свое дело.
15.05.2019 21:01
Пионер
Ну государственная политика такая походу.
Сначала потратили бюджетные деньги на создание сквера, теперь же чиновники легко решили сквер уничтожить, а как же потраченные те БЮДЖЕТНЫЕ деньги??? Там фотографии, через реку виден огромный БОЛЬШОЙ храм, этого не достаточно? Ещё артисты, певцы продались Шахрин, Безруков...
Лживая и лицемерная власть. Зачем открывать рот про соблюдения закона, когда закон уже давно нарушен тобой и твоей бандой?! Кооперативные ребята судя по всему окончательно забыли что такое власть и для чего она нужна.
Если дать противникам храма победить в противостоянии, то создастся опасный прецедент ибо у нас государство вроде бы и светское, но пгмщики рулят и их поддерживают сверху.
Ситуация вокруг сквера в Екатеринбурге прекрасно иллюстрирует, как возникают народные протесты. Это не методички ЦРУ, не «оранжевые технологии», не зомбирующие рептилоиды с планеты Нибиру и не какие-то другие больные фантазии пропагандистов. Люди выходят на улицу, когда власть ведёт себя как в край мажор, привыкший получать желаемое по первому звонку папе (папа, в данном случае, менты или другая грубая сила, готовая за пайку банально работать кулаками). Они прекрасно понимают, что перегибают палку, что нет объективных причин идти на конфронтацию с народом и строить храм именно в этом месте, но они не могут отступить, и не только потому, что не умеют, а просто запа.ло сдавать назад и признавать свои ошибки перед «козлами и козами», как открыто назвал протестующих в своём фейсбуке архимандрит. Только задумайтесь, насколько дико всё это выглядит: бить и задерживать людей, чтобы на месте парка построить храм и с амвона вещать о человеколюбии и смирении. (с)
16.05.2019 08:33
Злобная бабка
+100500
16.05.2019 08:33
Злобная бабка
+10005000