Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что торговая война между США и Китаем не окажет серьезного влияния на макроэкономические показатели мировой экономики, а последствия этого спора затронут финансовый рынок РФ, пишет "Коммерсантъ".

Торговая война между США и Китаем обострилась на прошлой неделе. 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на 300 млрд долларов. Китай объявил о введении с 1 июня ответных пошлин на импорт из США на 60 млрд долларов.

По мнению Орешкина, увеличение масштаба торгового спора между США и Китаем может замедлить экономический рост в мире на 1-2%, но точка невозврата еще не пройдена.

"Я думаю, что такой точкой точно можно назвать саммит "двадцатки", который состоится в Осаке, и те возможные переговоры между Китаем и США, что в рамках этой площадки могут состояться", – сказал министр.

Он подчеркнул, что торговый спор будет негативно сказываться на спросе на российскую продукцию, в частности на ключевые ресурсы: нефть, металлы и уголь.

"С точки зрения обменного курса национальной валюты вы знаете, что у нас выстроена система, которая нацелена на то, чтобы сглаживать влияние внешних факторов – падение цен, в том числе на сырьевые ресурсы", – добавил Орешкин, отметив, что на первом этапе падение цен на нефть будет компенсировано для рынка снижением объемов приобретения валюты правительством.