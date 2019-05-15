Сердюков займется производством самолетов Sukhoi Superjet (SSJ)

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков избран главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, которой принадлежит производитель Sukhoi Superjet, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.
До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав ОАК, в частности, входит компания "Гражданские самолеты Сухого" – производитель Sukhoi Superjet (SSJ). Напомним, 5 мая в результате аварийной посадки самолета SSJ100 в Шереметьево погиб 41 человек.
Сердюков с 2007 по 2012 год занимал пост министра обороны России. Президент Владимир Путин отправил его в отставку на фоне расследования дела о махинациях в холдинге "Оборонсервис", подконтрольном Минобороны. В ноябре 2013 года Следственный комитет возбудил против Сердюкова дело о халатности, тот своей вины не признал. В 2014 году Сердюков был амнистирован.
После ухода из Минобороны Сердюков работает на различных постах в авиационной промышленности. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех", входит в состав совета директоров АО "ОДК", АО "Вертолеты России", АО "Технодинамика", АО "КРЭТ" и ПАО "КамАЗ".
По делу "Оборонсервиса" проходила бывшая подчиненная Сердюкова, экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. В мае 2015 года суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам колонии. Впрочем, уже 25 августа 2015 года суд освободил ее условно-досрочно.
Комментарии
супер
о боже, теперь точно нинагой в эти самолёты, уж лучше в совдеповских поездах путешествовать
при нормальной власти он бы уже давно занимался производством шахмат из мякиша, а то и вовсе бы землю удобрял
байкотировать полеты на этих табуретках.
байкотировать полеты на этих табуретках
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после такого назначения однозначно!!!!!!!!!!