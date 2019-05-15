Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта 16 и 17 мая в связи с плановым движением военных колонн.
Будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:
16 мая с 03 часов 40 минут до 06 часов 40 минут – на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 – н.п. Сибирский.
17 мая с 02 часов 10 минут до 05 часов 10 минут – на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – п.н. Полковниково.
Алтайская ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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