СК проверит драку малышей в детском саду в Красноярске

СК начал проверку по факту драки малышей в детском саду в Красноярске, следователям предстоит выяснить, почему дети нападали на сверстника и где была в это время воспитатель.
Ранее в сети появилось видео, как несколько детей нападают на одного и валят его на землю. Как только появляется воспитатель, они сразу же убегают. Так происходит несколько раз в течение одной прогулки.
Следователи проверяют эту видеозапись и разбираются, где была воспитатель и почему она такое вообще допустила.
"В Красноярском крае следователи проверят действия воспитателя детского сада, не отреагировавшего на избиение воспитанника сверстниками. 15 мая 2019 года в ряде средств массовой информации было размещено видео, на котором запечатлено, как воспитанники детского сада, расположенного в микрорайоне Солнечный, наносят удары своему сверстнику, при этом воспитатель никак не реагировала на происходящее. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отметили в ведомстве.
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А ещё бы проверить семью нападающего мальчика, и его психологическое поведение в части комуникабельности с окружающими.
а еще нужно проверить того кто снимал.