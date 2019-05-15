Женщина является одним из охранников главы Австрии / Фото: t.me/Lshot
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в среду, 15 мая, прилетел в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает LifeShot.
В сопровождении президента Австрии была замечена женщина. Как удалось выяснить, она является одним из охранников главы государства.
Комментарии
Хорошенькая
У какая носатая... И прическа под Адольфика..
Так у нее ж кадык!
на одноглазого петуха похожа
Похожа на истинную арийку
Напомнила главную героиню из фильма "Девушка с татуировкой дракона"
Адольфик такой, женского полу.