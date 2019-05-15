Абортов в России за год сделано на "целое поколение"

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в России в 2018 году зафиксировали 567 тысяч абортов, сообщает РИА "Новости".

Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым рождаемость в стране составила более 1,5 миллиона детей. "То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет", – сказала она, подчеркнув, что "это целое поколение".

Она отметила, что в последнее время в России показатели смертности превышают рождаемость. Если в 2016 году число умерших превысило число родившихся чуть более чем на две тысячи человек, то в 2018 году рожденных было меньше на 218 тысяч.

"Наихудший показатель в Нижегородской, Московской области – более 15 тысяч, в Воронежской – 12 тысяч", – сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России детская смертность снизилась с 59,8 до 53,9 на 100 тысяч случаев. Материнская смертность снизилась на 13%.