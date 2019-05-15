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Абортов в России за год сделано на "целое поколение"

, ИА "Амител"
Примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет
В последнее время в России показатели смертности превышают рождаемость / Фото: aol.com

В последнее время в России показатели смертности превышают рождаемость / Фото: aol.com

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в России в 2018 году зафиксировали 567 тысяч абортов, сообщает РИА "Новости".

Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым рождаемость в стране составила более 1,5 миллиона детей. "То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет", – сказала она, подчеркнув, что "это целое поколение".

Она отметила, что в последнее время в России показатели смертности превышают рождаемость. Если в 2016 году число умерших превысило число родившихся чуть более чем на две тысячи человек, то в 2018 году рожденных было меньше на 218 тысяч.

"Наихудший показатель в Нижегородской, Московской области – более 15 тысяч, в Воронежской – 12 тысяч", – сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России детская смертность снизилась с 59,8 до 53,9 на 100 тысяч случаев. Материнская смертность снизилась на 13%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.05.2019 21:06
месный

какие нафиг дети, самим бы было чё есть, зарплаты ваще никакие

1  0
15.05.2019 21:20
Пионер

Месный, да тут еще в другом причина - для чего нужна писька знают многие, а о контрацепции почему-то не задумываются.

1  0
15.05.2019 21:24
- гость -

А кормить чем? На 15 тыс животнераспустишь

1  0
15.05.2019 21:33
Пионер

А кормить чем? На 15 тыс животнераспустишь

Кем Вы работаете за 15 тыс? Просто здоровый мужик детородного возраста вполне может найти себе работу за 25-30 тыс. в Барнауле, даже без вышки или спец. образования.

0  1
15.05.2019 22:11
месный

15.05.2019 21:33
Пионер
за 25-30 тыс

Не факт, далеко не факт. Если сильно повезёт тока. А так и за больше есть но тока на словах, как до выдачи доходит куча нюансов возникает. Да ещё чем старше 35-40 тем вероятность даже за доширак найти чёто резко падает.

1  0
15.05.2019 22:19
Пионер

Месный, к 35-40 надо из себя уже что-то представлять, чтоб не работать за доширак. То, что по зарплате кидают - это есть, но штук 5-6 организаций я тебе могу назвать, где работяги норм. зарабатывают. Лишь бы работали и не бухали. А вообще тебе любой работодатель расскажет - что кадровый голод - острая проблема. Все хотят получать, а работать нет.

0  0
15.05.2019 23:00
- гость -

Кемвыработаете.
Дурень вы как ваш президент. Глава семьи при трёх детях должен зарабатывать минимум 50 тысяч рублей. А иначе сокращение численности населения, как у нас есть сейчас.

1  0
15.05.2019 23:11
месный

15.05.2019 22:19
Пионер
но штук 5-6 организаций

На всех? А остальным куда?

1  0
15.05.2019 23:17
Анна

Для этого они количество больниц и поликлиник сокращают и сокращают?. Не осталось уже от слова вообще. Нигде. В больницу лечь по направлению от врача очередь даже в СПб на 5 мес вперед- мест нет! Что уж о других городах говорить. В Москве только все нормально. Вот и что будет со смертностью в таком режиме?

1  0
15.05.2019 23:33
- гость -

Кем Вы работаете за 15 тыс? Просто здоровый мужик детородного возраста вполне может найти себе работу за 25-30 тыс. в Барнауле, даже без вышки или спец. образования.
---------------------
все равно этого мало для семьи из 3 человек. При наличии ребенка расходы возрастают в разы.

0  0
16.05.2019 01:10
Марина

ВРАЛИ ВРЁМ И БУДЕМ ВРАТЬ- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
ТОПИЛИН заявил ,что на 30.04.19г получателями пенсии участников ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ в ПФР- 75000 ветеранов. ИХ пенсия составляет 43,5 тыс руб. но . ТОПИЛИНУ НЕВДОМЁК, что самому молодому ветерану ВОВ сейчас 96 лет. а остальным всем за 100лет. КАК У НАС МНОГО ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ участников ВОВ. НУ ЭТО ЛИ НЕ ВРАНЬЕ ???. КАК ИХ ЗЕМЛЯ НОСИТ. МИНИСТРОВ ЭТИХ.

1  0
16.05.2019 06:02
Вицка

Плевать. Мне личинусы не нужны. Заражусь паразитом-сделаю аборт.

0  0
16.05.2019 08:24
Пионер

все равно этого мало для семьи из 3 человек. При наличии ребенка расходы возрастают в разы.

Мало. Но люди и с меньшими доходами растят детей. Вместо моря на дачу ездят.


На всех? А остальным куда?
А остальные не хотят подумать куда им? Или как в американской мечте - за красивые глаза дядя даст все? Что эти остальные делают, для того чтоб поднять свой социальный и финансовый статус?

0  0
16.05.2019 08:36
- гость -

16.05.2019 08:24
Пионер
То , что вам удалось пристроится, не означает, что всем так светит.
Давно не новость, что хорошие должности и работа передается по наследству и по связям.

0  0
16.05.2019 09:23
- гость -

16.05.2019 06:02
Вицка
"Ну, и дура!"(с)

0  0
16.05.2019 10:51
- гость -

Вицка рассуждает правильно. Гораздо хуже нарожать их кучу, а потом памагите крупы купить...

0  0
16.05.2019 10:54
- гость -


16.05.2019 06:02
Вицка


Да тебе аборт сделать раз сплюнуть.

0  0
16.05.2019 12:34
гость

Аборты нужно запрещать садить и зарплату людям повышать людям с детьми помогать . С детьми нужно в доме жить и ни чего не снимать всех пособий хватает только на ребенка если первый маленький на двух детей пособия уже не хватит не на что если не кто не помогает вот и делают аборт здоровье гробят. Квартиру сними за камуналку заплоти продукты нужны смысла работать тоже нет.

0  0
16.05.2019 13:29
Виктория

Скажу что и в Москве не все нормально.... нужно быть гуру законов, для того чтоб хоть как то отстоять свои права....для того чтоб родить ребенка, готовиться надо не один год среднестатистической семье.... сама беременность и роды чего только стоят....а если затронуть жилищную тему, да у доброй половины населения нет своего жилья, и при таких зп как сейчас, мало кто рискует брать ипотеку чтоб не остаться потом в итоге с голой задницей и без квартиры, потому что экономическая ситуация не стабильна, сегодня ты работаешь, а завтра ты в поисках..... а дальше, памперсы, садик, школа.. смотря на наших родителей, как они из последнего тянули чтоб поднять нас, вопрос напрашивается ради чего мы живем..?? выживание.. да и только...

0  0
16.05.2019 14:16
Галина

Это все пустые цифры и отчетность для счетной палаты и СМИ. Всю правду и реальную ситуацию никто Вам не скажет, и ни кто к Вам не прийдет на помощь - их ответ будет "зачем рожали если не на что растить". В детсады очередь ребенок уже в школу пойдет пока очередь подойдет. Про медицину вообще комментарии отсутствуют - бесплатному врачу на 1 пациента выделяется не более 12 минут, ближайшая запись за две недели, про роддома (бесплатные) вообще лучше не поминать. Платно же услуги ведения беременности и роды стоят от 500 000 тысяч рублей и вышееее. Они эту пропагаду сейчас ведут только с одной целью - легализовать без лишнего шума "платные аборты" - то есть бесплатно эту манипуляцию уже не будут делать. имея такие цифры по количеству прерванных беременносте в бюджет можно получить достаточно средств. Слуги народа только и сидят целыми днями и думают, а что бы еще бесплатное сделать только платным, и что бы массы не возмущались, а понимали что так и должно быть. Вы посмотрите хоть один Слуга Народа лечиться в местной поликлинике, живет в хрущевке или панельке, ездит на общественном транспорте, покупает еду в Дикси Магните. Их дети учаться "за границей", семьи "лечаться в Европе и Израиле", все слуги народа имеют недвижимость в Америке, Европе, им ли до нас и наших проблем - Вы главное план по рождаемости выполните , а дальше сами сами, как хотите так и растите. Смертность превышает рождаемось - при нашем текущем уровне медицины (для общественных масс), качества продаваемой продукции (сплошь искусственная еда) и предоставляемых услуг о каком снижении уровня смертности может идти речь.

0  0
16.05.2019 16:40
Алек

От сюда валить нужно, а не рожать.

0  0
16.05.2019 16:56
Евгений

Почитал комментарии некоторых "сказочников", что якобы работу за 30 тыс найти легко. Этот их любимый лозунг: "все алкаши и бездельники". Прежде чем спорить, зайдите на авито и забейте какой-нибудь город не более 300 000 населения, рубрика вакансии и посмотрите условия и зарплату. Да есть зарплаты в 30 тыс, но когда почитаешь условия: 12-ти часовой рабочий день, шестидневка, не проданный товар высчитывают с сотрудников и т.д. И вот у тебя уже не 30 тыс и не 40-часовая рабочая неделя(60, а то и 80 часов). Но ты же ведь не скотина, не лошадь, чтобы подыхать на работе.

0  0
16.05.2019 17:29
Анастасия

А что хотели-то? В женских консультациях мало хороших врачей. С проблемными пациентками им вообще не хочется работать. Порой наслушаешься такого, что реветь хотелось, давление подскакивало. Роддом (особенно если бесплатно) - аттракцион не для слабонервных. Рождается человечек - сразу прививки (зачастую импортные, неизвестно как влияющие). Дальше дет. поликлиники в плачевном состоянии. У нас в Нижнем Новгороде есть дет. поликлиники, которые не ремонтировались по 30-40 лет. Врачи некомпетентны. Хорошие врачи уходят в частные клиники. В детских садах нехватка специалистов, за детьми мало кто следит, вечные болячки, т.к. родители на работе, бабушки и дедушки (кто дожил до внуков) тоже на работе, детей девать некуда - водят больных. Дальше школа - вообще мрак. Если родители не занимаются с детьми - все пропало. Учителям некогда, классы переполнены (30 чел. и выше), 4 четверть в начальной школе - не 1 дня без самостоятельной и контрольной (сын в 4 классе). Дети уже устали. А родители еще больше (проекты, презентации, куча ненужных мероприятий и т.д.). Отдельно можно сказать про еду. Большинство ходит по пятерочкам, магнитам и т. д. Качество продуктов, по крайней мере в Нижнем Новгороде, оставляет желать лучшего. Чтобы выбрать качественный продукт нужно потратить полдня (везде пальмовое масло, куча Е, заменители, ароматизаторы). Еще удивляемся откуда смертность?

0  0
16.05.2019 17:34
Я

А что правительство хочет c такой жизнью в пору в гроб ложится , да дорого.Я мама 5 детей и куда к чиновникам не обратись все говорят это ваши проблемы Вас не кто рожать не заставлял!!!!!!!!! Вот и делают женщины аборты что бы потом не слышать "Это Ваши проблемы"!!!!!!!

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16.05.2019 19:53
Пионер

уважаемый Евгений - никто и никогда не даст Вам лично работу депутата - как справедливо заметили выше, это по наследству. Если Вы хотите чего-то добиться без этого - придется вкалывать. И 12 часов работать и 7 дней, а иногда еще ночные. Только так можно стать профи в своем деле, либо быть гениальным комерсом, а-ля Дуров. Если в Вас нет ничего из этого - сидите в офисе. Сдувайте пыль со своего маникюра за 15 тыр. Даже в самых глухих селах люди крутятся - скотину выращивают, туризм организовывают. Если голова, руки-ноги есть, то не пропадете. Ну или ждите 25 млн. новых технологичных рабочих мест. Авось дождетесь.

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